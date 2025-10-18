Nuova avventura in Terza Categoria | domenica prima di campionato per il Soccer Veglie

Lecceprima.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VEGLIE - Domenica 19 ottobre sarà una data da ricordare per gli amanti del calcio vegliese: alle ore 15:30, ad Arnesano, la Soccer Veglie scenderà in campo per la sua prima, storica partita di campionato contro il Club Salento Lecce. Una nuova avventura sportiva prende vita, frutto della passione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

