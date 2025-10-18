Nuova avventura in Terza Categoria | domenica prima di campionato per il Soccer Veglie

VEGLIE - Domenica 19 ottobre sarà una data da ricordare per gli amanti del calcio vegliese: alle ore 15:30, ad Arnesano, la Soccer Veglie scenderà in campo per la sua prima, storica partita di campionato contro il Club Salento Lecce. Una nuova avventura sportiva prende vita, frutto della passione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Altre letture consigliate

In bocca al lupo per la nuova avventura in partenza! - facebook.com Vai su Facebook

Ieri è cominciata per me una nuova avventura! Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, ho iniziato ad insegnare in un laboratorio sul lutto dedicato alle studentesse di Scienze Sociali. #universitàcattolica #brescia #formazione #psicologia #lutt - X Vai su X

Nuova stagione dell'ASD Football Club Lago Patria, presentati squadra e staff - Nella splendida cornice del Palazzo Palumbo si è svolta giovedì la conferenza stampa di presentazione della stagione sportiva 2025/2026 dell’ASD Football Club Lago Patria, che prenderà parte al Girone ... Riporta internapoli.it

Seconda categoria. Rignano, il rilancio del club prosegue - Il rilancio del calcio a Rignano sull’Arno prosegue con la nuova avventura in Seconda Categoria. Scrive lanazione.it

Riecco Dario Hubner: sarà allenatore della Zeta Milano, squadra tutta social di Seconda Categoria - La grinta e la voglia di stupire, quando era calciatore, non gli sono mai mancate. Secondo ilgiorno.it