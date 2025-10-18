Nuova automedica per il 118 | Standard di sicurezza e funzionalità sempre più elevati
È entrata in servizio la nuova automedica del sistema di Emergenza Territoriale 118 di Piacenza, un mezzo che rientra nel programma di sostituzione dei veicoli dedicati in base ai criteri dell’accreditamento regionale, che prevedono la dismissione dei mezzi dopo 10 anni di utilizzo o 400mila. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
