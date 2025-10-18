Nuova allerta meteo gialla su Bari e provincia | piogge e temporali

Una nuova allerta meteo gialla, valida dalle 13 del 18 ottobre e per le successive 7 ore, è stata emessa dalla Protezione Civile regionale della Puglia. Sul Barese sono previste piogge da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

