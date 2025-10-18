Nuoto la pratese Domina selezionata per il Multination camp nei Paesi Bassi
Prato, 18 ottobre 2025 - E' reduce da un'estate indimenticabile, che l'ha vista vincere l'oro nella staffetta 4X200 stile insieme alle compagne di Nazionale agli Europei giovanili in Slovacchia. E pochi giorni fa, è stata convocata per il “ Multination swimming camp ” di Eindhoven: Lucrezia Domina farà parte delle delegazione di nuotatori e nuotatrici italiani che si allenerà nei Paesi Bassi (dal 25 ottobre al 2 novembre prossimi). Un allenamento congiunto con i migliori giovani agonisti d'Europa, che testimonia la crescita tecnica della nuotatrice di Prato classe 2008 ex-Futura ed ex-Azzurra. Una carriera che sta proseguendo tra piazzamenti di vertice e medaglie con l'H. 🔗 Leggi su Lanazione.it
