Nucleare Iranpatto ufficialmente morto

9.23 Scade oggi l'accordo firmato 10 anni dalle potenze mondiali e dall'Iran, per contenere il piano di sviluppo nucleare di Teheran, che ha sempre detto di non avere scopi bellici ma solo di sviluppo Un accordo che già è stato disatteso da più parti: nel 2018 l'addio degli Usa nel primo mandato Trump, con relative sanzioni.L'Iran ha accelerato e tutti i tentativi per rilanciare l'accordo sono finiti in stallo. Teheran annuncia: ora svincolati dalle restrizioni del Patto e vincolati solo da diritti e obblighi sulla non proliferazione nucleare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it