Nucleare Iran | E’ scaduto il patto del 2015 da oggi il nostro programma non ha più restrizioni

La scadenza ha carattere formale, ma alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi le conseguenze potrebbero essere epocali. L’ Iran ha dichiarato di ritenersi “ svincolato ” da ogni restrizione imposta al suo programma nucleare dal Joint Comprehensive Plan of Action, il patto firmato nel 2015 con gli Stati Uniti guidati allora da Barack Obama e i paesi del cosiddetto “5+1”. In una lettera ai vertici delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che la Risoluzione 2231 del Consiglio, che sanciva l’entrata in vigore dell’intesa, è “ scaduta e terminata ” oggi, 18 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nucleare, Iran: “E’ scaduto il patto del 2015, da oggi il nostro programma non ha più restrizioni”

Altre letture consigliate

#Russia e Iran rafforzano la cooperazione nell’#energia #nucleare: in programma quattro nuovi reattori - X Vai su X

Iran minaccia ritorsioni dopo il ritorno delle sanzioni Onu sul nucleare Gli Stati Uniti e l’Europa chiedono un nuovo accordo. La tensione internazionale sale e il rischio di escalation resta alto. Leggi l’articolo completo: https://eurocomunicazione.eu/2025/ - facebook.com Vai su Facebook

Iran, l’ultimatum sul nucleare sta per scadere - Tra nuove pressioni di Washington, avvertimenti europei e la variabile russa, il rischio di escalation torna ad agitare lo scenario ... Come scrive panorama.it

***Nucleare: Khamenei, Iran non cedera' a pressioni su arricchimento uranio - Il leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, ha affermato che l'Iran non cedera' sulla questione dell'arricchimento dell'uranio. Scrive ilsole24ore.com

L'Iran ha annunciato la visita di un funzionario nucleare dell'Onu, ma non sono previste ispezioni - In passato l'Iran ha limitato le ispezioni dell'Aiea come tattica di pressione nei negoziati con l'Occidente e non è chiaro quanto presto riprenderanno i colloqui tra Teheran e Washington per un ... Si legge su it.euronews.com