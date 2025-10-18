Npsg sfida la ’corazzata’ Match difficile a Garlasco | Fiducia nei nostri giovani

Sport.quotidiano.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima trasferta stagionale per la Npsg Elettrosistemi La Spezia che nella seconda giornata del campionato di volley maschile di Serie B, stasera alle 20.30 sarà ospite, del Volley 2001 Garlasco, formazione fortissima allestita per puntare al salto di categoria. I lombardi al debutto hanno avuto la meglio in rimonta al tie-break sull’ottimo Tomcar, dando subito dimostrazione delle potenzialità di un gruppo che può contare su atleti del calibro di Puliti, Malvestiti, Baratti, Starace, Fontana e Piccinini, In più la società vanta anni di frequentazione in categorie superiori con un’organizzazione capillare ed efficiente e con un pubblico sempre numerosissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

npsg sfida la 8217corazzata8217 match difficile a garlasco fiducia nei nostri giovani

© Sport.quotidiano.net - Npsg sfida la ’corazzata’. Match difficile a Garlasco: "Fiducia nei nostri giovani»

Leggi anche questi approfondimenti

npsg sfida 8217corazzata8217 matchNpsg sfida la ’corazzata’. Match difficile a Garlasco: "Fiducia nei nostri giovani» - Al via il campionato di C femminile con esordio casalingo per la Futura Ceparana. Scrive msn.com

npsg sfida 8217corazzata8217 matchLa Npsg non può fare nulla contro la corazzata Admo - ADMO: Baratta, Canelli, Donatini, Giglio, Magliacane, Podesta, Rissetto, Salvadori, Munoz, libero Garibaldi. msn.com scrive

npsg sfida 8217corazzata8217 matchNpsg vuole partire con il piede giusto. Oggi l’esordio in casa contro il Mondovì - Il modenese Zanni per rafforzare la rosa di coach Parisi dopo l’abbandono di Poli ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Npsg Sfida 8217corazzata8217 Match