Prima trasferta stagionale per la Npsg Elettrosistemi La Spezia che nella seconda giornata del campionato di volley maschile di Serie B, stasera alle 20.30 sarà ospite, del Volley 2001 Garlasco, formazione fortissima allestita per puntare al salto di categoria. I lombardi al debutto hanno avuto la meglio in rimonta al tie-break sull’ottimo Tomcar, dando subito dimostrazione delle potenzialità di un gruppo che può contare su atleti del calibro di Puliti, Malvestiti, Baratti, Starace, Fontana e Piccinini, In più la società vanta anni di frequentazione in categorie superiori con un’organizzazione capillare ed efficiente e con un pubblico sempre numerosissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Npsg sfida la ’corazzata’. Match difficile a Garlasco: "Fiducia nei nostri giovani»