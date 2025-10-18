Nozze di titanio per Benito Furlanetto e Diana Spaliviero | la coppia festeggia 70 anni di matrimonio
Festeggiano 70 anni di matrimonio Benito Furlanetto e Diana Spaliviero, nozze di titanio, metallo fortissimo e simbolo perfetto per un amore che ha superato decenni di vita. Novantacinque anni lui, 89 lei, hanno sempre vissuto nel capoluogo pontino. Benito dal 1932, mentre Diana è nata proprio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
