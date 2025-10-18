Novantenne truffata Il finto carabiniere trova sotto casa i veri poliziotti
"Sono il maresciallo Migliorino, la targa dell’auto di sua figlia Marta (nome di fantasia, ndr) corrisponde a quella dei rapinatori di una gioielleria. E’ in arresto e dobbiamo escludere che l’oro che ha in casa non sia stato rubato. Solo a quel punto potremo rilasciarla. Tra poco verrà da lei un carabiniere: gli consegni tutto quello che ha". E’ quanto si è sentita dire al telefono, giovedì alle 11,30, una 90enne fabrianese che, sotto choc ha fatto quanto gli è stato chiesto. Solo che fuori, accortisi poco prima dell’utilitaria sospetta (noleggiata a Napoli) che si aggirava in centro, c’erano i poliziotti del commissariato fabrianese che l’hanno seguita fino in via Serraloggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
