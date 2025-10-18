Novak Djokovic si ritira dopo un set! 3° posto per Fritz al Six Kings Slam
Termina dopo un solo set al finale per il 3° posto al Six Kings Slam. Novak Djokovic ha alzato bandiera bianca al termine della prima frazione, con Taylor Fritz che conquista così la terza posizione nel ricchissimo torneo ad esibizione che si sta disputando in Arabia Saudita. Spazio così a brevissimo per la finalissima tanto attesa tra Jannik Sinner, campione uscente, e Carlos Alcaraz, con l’italiano e lo spagnolo che si erano affrontati anche lo scorso anno nell’ultimo atto. Un set di altissimo livello tra Fritz e Djokovic, con l’americano che lo ha vinto al tie-break dopo quasi un’ora e mezza di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Prima ci sarà la 'finalina' tra Novak Djokovic e Taylor Fritz - facebook.com Vai su Facebook
E alla fine rimasero soltanto due re… Jannik Sinner è di nuovo in finale al Six Kings Slam: battuto Novak Djokovic 6-4, 6-2, sabato sfiderà Carlos Alcaraz per difendere il titolo - X Vai su X
Six Kings Slam, Fritz chiude al 3° posto: Djokovic perde il 1° set e si ritira - Fritz chiude il Six Kings Slam al 3° posto: lo statunitense vince il primo set contro Novak Djokovic (durato un'ora e un quarto), poi il serbo decide di ritirarsi. Si legge su sport.sky.it
Ritiro Djokovic, altro colpo di scena poco fa: il messaggio - Stavolta a darlo è stato una persona che può dire di conoscerlo davvero bene ... Scrive tennisfever.it
Video - "Non lasciare il tennis": le parole commoventi di Djokovic a Nadal dopo il loro ultimo duello nel 2024 - Al termine dell'incontro, il serbo aveva consegnato un messaggio pieno di emozione al suo eterno ri ... Da msn.com