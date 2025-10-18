Novak Djokovic si ritira dopo un set! 3° posto per Fritz al Six Kings Slam

Oasport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Termina dopo un solo set al finale per il 3° posto al Six Kings Slam. Novak Djokovic ha alzato bandiera bianca al termine della prima frazione, con Taylor Fritz che conquista così la terza posizione nel ricchissimo torneo ad esibizione che si sta disputando in Arabia Saudita. Spazio così a brevissimo per la finalissima tanto attesa tra Jannik Sinner, campione uscente, e Carlos Alcaraz, con l’italiano e lo spagnolo che si erano affrontati anche lo scorso anno nell’ultimo atto. Un set di altissimo livello tra Fritz e Djokovic, con l’americano che lo ha vinto al tie-break dopo quasi un’ora e mezza di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

