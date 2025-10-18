Notturno | una perturbazione monta da ponente

Lecceprima.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SANTA MARIA AL BAGNO (Nardò) - "Vi invio un'immagine che ho realizzato dalla località "Punta dell'Aspide", fra Santa Maria al Bagno e Santa Caterina di Nardò. In dettaglio si tratta di una foto notturna a una perturbazione che montava da ponente verso la costa ionica. Sulla sinistra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

