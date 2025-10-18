Nottingham Forest rebus nuovo allenatore | chi guiderà gli inglesi dopo Postecoglou? Due tecnici italiani sono in lista! Tutti gli aggiornamenti
Nottingham Forest, panchina bollente: chi prenderà il posto di Postecoglou? Mancini e Spalletti tra i nomi in lizza, tutti i dettagli Il Nottingham Forest è a un bivio. Dopo il pesante ko contro il Chelsea e l’esonero di Ange Postecoglou, la società inglese è alla ricerca di un nuovo allenatore capace di ridare slancio a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Ange Postecoglu ha commentato così la difficile situazione attuale del suo Nottingham Forest. ? I "tricky trees" si trovano attualmente in fondo alla classifica di Premier League, al diciassettesimo posto e non vincono una partita dall'esordio in campionato c - facebook.com Vai su Facebook
Il caso Nottingham Forest, l'esame per il Manchester United, la crescita di Caicedo: otto storie della Premier League dopo la sosta - X Vai su X
Nottingham Forest, rebus nuovo allenatore: chi guiderà gli inglesi dopo Postecoglou? Due tecnici italiani sono in lista! Tutti gli aggiornamenti - Dopo il pesante ko contro il Chelsea e l’esonero di Ange Postecoglou, la società inglese è alla ricerca di ... Come scrive calcionews24.com
Nuovo allenatore Nottingham Forest: chi guiderà gli ex Juve Douglas Luiz e Savona dopo l’esonero di Postecoglou? Anche due italiani in lizza…Tutti gli aggiornamenti - Nuovo allenatore Nottingham Forest: chi subentrerà nella panchina degli ex Juve Douglas Luiz e Savona dopo l’esonero di Postecoglou? Segnala juventusnews24.com
Nottingham Forest, altro terremoto clamoroso per la squadra degli ex Juve Douglas Luiz e Savona! Cos’è successo dopo la sconfitta contro il Chelsea - Nottingham Forest, salta anche il tecnico australiano: preoccupazione per i due ec Juventus Douglas Luiz e Savona in un club nel caos totale Un altro terremoto, l’ennesimo colpo di scena in una stagio ... Come scrive juventusnews24.com