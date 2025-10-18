Nottingham Forest altro terremoto clamoroso per la squadra degli ex Juve Douglas Luiz e Savona! Cos’è successo dopo la sconfitta contro il Chelsea

Nottingham Forest, salta anche il tecnico australiano: preoccupazione per i due ec Juventus Douglas Luiz e Savona in un club nel caos totale. Un altro terremoto, l’ennesimo colpo di scena in una stagione che definire travagliata è un eufemismo. Il Nottingham Forest, club in cui militano gli ex giocatori bianconeri, Douglas Luiz e Nicolò Savona, ha deciso di esonerare l’allenatore Ange Postecoglou. Una decisione clamorosa, non tanto per il risultato in sé (una sconfitta contro il Chelsea ), quanto per le tempistiche: il tecnico australiano di origine greca era in carica da soli 39 giorni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

