Nottingham Forest altro terremoto clamoroso per la squadra degli ex Juve Douglas Luiz e Savona! Cos’è successo dopo la sconfitta contro il Chelsea

Nottingham Forest, salta anche il tecnico australiano: preoccupazione per i due ec Juventus Douglas Luiz e Savona in un club nel caos totale. Un altro terremoto, l’ennesimo colpo di scena in una stagione che definire travagliata è un eufemismo. Il  Nottingham Forest, club in cui militano gli ex giocatori bianconeri,  Douglas Luiz  e  Nicolò Savona, ha deciso di esonerare l’allenatore  Ange Postecoglou. Una decisione clamorosa, non tanto per il risultato in sé (una sconfitta contro il  Chelsea ), quanto per le tempistiche: il tecnico australiano di origine greca era in carica da soli 39 giorni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

