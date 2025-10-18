Notte di violenza in centro | fermato un giovane

Pordenonetoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro episodio di violenza in centro. Nella giornata di venerdì 17 ottobre si è verificata una lite tra alcune persone di origine straniera tra viale Trieste, piazza XX Settembre e piazzale Ellero dei Mille. Lo scontro, da quanto si apprende, è avvenuto intorno alle 22:15 a due passi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

