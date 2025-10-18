Notte di tragedia la lite degenera | giovane accoltellato a morte Sentiti i testimoni

Perugia, 18 ottobre 2025 – Si chiamava Hekuran Cumani il 23enne italiano di origini albanesi accoltellato a morte alle 4.30 nella notte tra il 17 e il 18 ottobre nel parcheggio dell'università di Matematica, a Perugia, dove era stata segnalata una lite tra più persone. Dai primi accertamenti e dalle parole dei testimoni, è emerso che a seguito di una rissa per futili motivi un ragazzo, al momento non ancora identificato, lo avrebbe accoltellato colpendolo al torace. Il 23enne è morto poco dopo. Nella lite sarebbe rimasto ferito anche il fratello della vittima. Il giovane, secondo quanto si apprende, è stato raggiunto da un fendente a una gamba. 🔗 Leggi su Lanazione.it

