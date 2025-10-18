Nord Stream la Polonia rifiuta l’estradizione di un ucraino sospettato per i sabotaggi Tusk | Caso chiuso

Uno dei presunti autori dei sabotaggi ai gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico non verrà estradato dalla Polonia alla Germania. Lo ha stabilito un tribunale di Varsavia, come riportato dall’agenzia di stampa Pap. La Corte ha respinto l’estradizione del 46enne ucraino Volodymyr Z. alle autorità tedesche e ha revocato la sua custodia cautelare. Proprio mercoledì, la Corte Suprema italiana aveva bloccato l’estradizione di un altro sospettato arrestato in Italia. L’uomo, ricercato dalla Germania in base a un mandato d’arresto europeo, è stato arrestato a Pruszkow, vicino a Varsavia, e da allora si trova in custodia cautelare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

