Non voglio rinunciare a un’operazione chirurgica per andare a un matrimonio annunciato su Facebook | donna furiosa rifiuta l’invito alle nozze della sorella
Una donna ha raccontato su Reddit il conflitto sorto in famiglia, dopo l’annuncio improvviso del matrimonio della sorella maggiore, avvenuto in un momento già complesso per lei a causa di un intervento chirurgico programmato. La 26enne, che ha tre fratelli, ha spiegato che la situazione è stata resa difficile da alcuni malintesi causati da una comunicazione frammentata e da rapporti familiari già tesi. “La nostra sorella maggiore ‘Jane’ (i nomi sono fittizi per tutelare la privacy) ha annunciato recentemente il suo fidanzamento con un uomo che conoscevamo tutti, ma nessuno sapeva che stessero insieme – ha scritto la donna – E l’unico posto in cui lo ha annunciato è stato Facebook”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Oggi è la Giornata Mondiale dell’Alimentazione… e da C’ena una volta voglio ricordarti che mangiare sano non significa rinunciare, ma scegliere con consapevolezza. Il cibo è la nostra prima forma di cura, il modo più semplice e quotidiano per prender - facebook.com Vai su Facebook
L: “Non volevo rinunciare a te, voglio stare con te Blanca,io ti amo” B: “Mi dispiace,c’è un’altra persona nella mia vita” Lui che rimane per lei e si dichiara, lei che lo rifiuta,nonostante lo ami, perché aspetta un bambino da un altro. Piango, non si meritano quest - X Vai su X
“Non voglio rinunciare a un’operazione chirurgica per andare a un matrimonio annunciato su Facebook”: donna furiosa rifiuta l’invito alle nozze della sorella - Una 26enne racconta su Reddit il conflitto familiare nato dopo l'annuncio del matrimonio della sorella durante un momento delicato per la sua salute ... Riporta ilfattoquotidiano.it