Non voglio rinunciare a un’operazione chirurgica per andare a un matrimonio annunciato su Facebook | donna furiosa rifiuta l’invito alle nozze della sorella

Ilfattoquotidiano.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha raccontato su Reddit il conflitto sorto in famiglia, dopo l’annuncio improvviso del matrimonio della sorella maggiore, avvenuto in un momento già complesso per lei a causa di un intervento chirurgico programmato. La 26enne, che ha tre fratelli, ha spiegato che la situazione è stata resa difficile da alcuni malintesi causati da una comunicazione frammentata e da rapporti familiari già tesi. “La nostra sorella maggiore ‘Jane’ (i nomi sono fittizi per tutelare la privacy) ha annunciato recentemente il suo fidanzamento con un uomo che conoscevamo tutti, ma nessuno sapeva che stessero insieme – ha scritto la donna – E l’unico posto in cui lo ha annunciato è stato Facebook”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

