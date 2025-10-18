Non vogliamo re! | milioni in piazza contro Trump Ecco come le proteste No Kings stanno riscrivendo la storia

Il 18 ottobre 2025 migliaia di americani si riuniranno in oltre 2.500 località sparse per tutto il paese per la seconda giornata di proteste “No Kings”, un movimento di massa contro l’amministrazione del presidente Donald Trump e in difesa della libertà di espressione. Gli organizzatori prevedono una partecipazione che potrebbe superare ogni record nella storia delle manifestazioni americane, stabilendo un nuovo standard per la mobilitazione politica contemporanea. Non si tratta di una previsione azzardata. La prima giornata “No Kings” del 14 giugno 2025 aveva già conquistato uno dei primi posti tra le manifestazioni più partecipate in un singolo giorno nella storia degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Non vogliamo re!”: milioni in piazza contro Trump. Ecco come le proteste “No Kings” stanno riscrivendo la storia

