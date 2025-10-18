Non vogliamo re gli Usa in piazza contro Trump

Da New York a Los Angeles passando per la capitale Washington e le città nel mirino dell’amministrazione per migranti e criminalità, milioni di americani sono scesi nelle strade per protestare contro Donald Trump. «No kings», «non vogliamo re», lo slogan scritto su decine di migliaia di cartelli e striscioni agitati dai manifestanti in tutti gli Stati Uniti. Oltre 2.500 marce contro quello. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Non vogliamo re", gli Usa in piazza contro Trump

