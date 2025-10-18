Non si fermano all’alt inseguimento da film

Sono stati i carabinieri a intercettare l’ auto rubata che sfrecciava per Campocavallo di Osimo nella serata dell’altro ieri. E’ scattato l’ inseguimento quando la vettura ha forzato il posto di blocco. L’auto, una Citroën Ts7, non si è fermata all’alt dei militari, e a tutta velocità si è diretta verso sud. Il veicolo all’improvviso ha sterzato per i campi al confine con il Cerretano di Castelfidardo, e i tre malviventi che erano a bordo sono riusciti a uscire e a fuggire a piedi, avvolti nel buio della notte. Diversi residenti hanno sentito la sirena e avvertito l’auto sgommare. Tutta la scena si è parata davanti ai loro occhi, come in un film. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

