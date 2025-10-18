Non si fermano all' alt e si schiantano con l' auto contro un veicolo in sosta

Erano probabilmente a caccia di auto da rubare. Due ragazzi, inseguiti dai carabinieri per le strade di Centocelle si sono schiantati contro un veicolo in sosta.Incidente a Tor de' SchiaviI fatti venerdì sera - intorno alle 21:00 - quando un'auto con due persone a bordo non si è fermata all’alt. 🔗 Leggi su Romatoday.it

