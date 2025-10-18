Non sapevamo fosse così ricca Aveva fatto degli investimenti in Borsa | colf muore e dona l’eredità milionaria a una casa di riposo

Anna Maria Battistuzzi, 79 anni, originaria di Conegliano (Treviso), ha lasciato in eredità un patrimonio milionario alla casa di riposo Fenzi della sua città. La donna, morta in una Rsa di Piacenza, era conosciuta come una persona semplice e riservata, ma nel tempo aveva costruito una solida fortuna grazie agli investimenti in Borsa. La notizia è emersa solo con la lettura del testamento. “Non conoscevamo la signora Anna Maria – ha spiegato al Corriere del Veneto il presidente di Casa Fenzi, Karim Zambon – Siamo stati contattati solo recentemente dall’amministratrice di sostegno e dal notaio. È stata una sorpresa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

