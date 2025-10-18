Non ho parlato per 2 anni Mamma stava male mi hanno portata via Volevo portarle la pagella hanno detto che era al cimitero | lo choc di Nancy Brilli

Nancy Brilli è una delle protagoniste di “Ballando con le stelle”, che torna questa sera con un nuovo appuntamento su Rai Uno in prima serata condotto da Milly Carlucci. Durante una pausa l’attrice si è confidata con la collega Francesca Fialdini e ha raccontato una storia intensa, privata e drammatica legata al suo passato. La Brilli ha ricordato quando a dieci anni ha perso la sua adorata madre. Per tutelarla i parenti aveva deciso di portarla via da casa proprio “quando era agli sgoccioli”. Da quel momento i rapporti si sono interrotti per qualche giorno. L’attrice aveva appena ritirato la sua pagella scolastica e, come tutte le bambine, avrebbe voluto condividerla con la madre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

