Non era per Ilary Francesco Totti choc | dopo 23 anni il retroscena sulla maglia ‘Sei unica’

Francesco Totti torna a far parlare di sé, e non solo per la sua carriera da fuoriclasse. In un’intervista esclusiva realizzata da Luca Toni per Prime Video Sport, l’ex capitano della Roma ha ripercorso alcuni momenti iconici della sua vita calcistica, ma lo ha fatto con una punta di veleno che non è passata inosservata. A distanza di vent’anni, Totti ha voluto chiarire uno degli episodi più celebri della sua carriera, quello della maglietta con la scritta “Sei unica”, mostrata dopo un gol nel derby del 2002. Un gesto che tutti avevano interpretato come una dedica d’amore per la sua allora fidanzata Ilary Blasi, ma che oggi, a sorpresa, il campione smentisce apertamente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Argomenti simili trattati di recente

Nuove tensioni tra Francesco Totti e la figlia Chanel. L’ultimo screzio sarebbe legato alla possibile partecipazione della giovane influencer a Pechino Express. E in mezzo ci sarebbe anche Ilary Blasi. - facebook.com Vai su Facebook

La poesia di #EdoardoFerrario su #Totti: "Dacci oggi i nostri Rolex quotidiani, Ilary". E Francesco reagisce così - X Vai su X

Francesco Totti rinnega la maglia “6 Unica”: «Non era per Ilary Blasi. Oggi vivo tra avvocati e commercialisti». A chi era dedicata - Sono passati 23 anni, ma la storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi farà sempre sognare e discutere. msn.com scrive

Ilary Blasi, la bordata di Francesco Totti: "La maglia ‘Sei unica’ non era per lei”. La verità svelata 23 anni dopo - Francesco Totti rompe il silenzio e lancia una frecciata a Ilary Blasi: ecco la rivelazione inedita sulla maglietta ‘Sei unica’ mostrata nel derby del 2002. Segnala libero.it

Francesco Totti, frecciatina a Ilary Blasi/ “La maglia Sei unica? Ecco a chi era dedicata” - Francesco Totti riscrive la storia della maglia "Sei unica" dedicata a Ilary Blasi e lancia una frecciatina all'ex moglie. Come scrive ilsussidiario.net