Non è finita qui Garlasco l’avvertimento di Massimo Lovati dopo il suo licenziamento

Caffeinamagazine.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di ieri sera di Quarto Grado, in onda su Rete 4, l’attenzione si è concentrata nuovamente sul caso di Garlasco, con un’intervista che ha destato grande curiosità tra gli spettatori. Ospite del programma condotto da Gianluigi Nuzzi è stato l’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, figura riemersa nel dibattito mediatico dopo le recenti dichiarazioni legate alle indagini sulla morte di Chiara Poggi. Lovati, nel corso del suo intervento, ha voluto spiegare la decisione del suo assistito di rimettere il mandato, un gesto che ha suscitato interrogativi nel mondo giudiziario e mediatico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 232 Finita Garlasco L8217avvertimento