Non c’è tregua per Chiusi trasferta a Caserta Coach Zanco | Abbiamo gran voglia di rivalsa
Non c’è un attimo di sosta per l’Umana Chiusi che, questa sera alle 21, scende in campo al PalaPiccolo di Caserta nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B. Obiettivo dei Bulls è dimenticare il ko interno subito mercoledì sera contro Ferrara, anche se la missione sarà tutt’altro che facile per la squadra allenata da Nicolas Zanco. Caserta è infatti prima in classifica a punteggio pieno, ha il miglior attacco del campionato e la seconda miglior difesa del torneo. "Non c’è tempo per rimuginare al passo falso con Ferrara – ha detto coach Zanco (nella foto) nella conferenza stampa della vigilia -: il calendario è talmente fitto che dobbiamo avere subito la testa sulla partita successiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo piu di 24 ore consecutive di pioggia siamo andati a fare un giro in spiaggia,una tregua durata meno di un ora,ora piove ancora,prevedo delle bellissime giornate chiusi in casa... - facebook.com Vai su Facebook
Pace? No. Tregua? A Gaza la tregua è solo una parola svuotata, un atto di propaganda. Nelle ultime ore Israele ha ucciso sette persone, ne ha rapite nove, e ha restituito decine di corpi torturati alla Croce Rossa. Mani legate, corde al collo, segni di bruciature - X Vai su X
Non c’è tregua per Chiusi, trasferta a Caserta. Coach Zanco: "Abbiamo gran voglia di rivalsa" - Non c’è un attimo di sosta per l’Umana Chiusi che, questa sera alle 21, scende in campo al PalaPiccolo di... Da msn.com