Non c’è tregua per Chiusi trasferta a Caserta Coach Zanco | Abbiamo gran voglia di rivalsa

Non c'è un attimo di sosta per l'Umana Chiusi che, questa sera alle 21, scende in campo al PalaPiccolo di Caserta nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B. Obiettivo dei Bulls è dimenticare il ko interno subito mercoledì sera contro Ferrara, anche se la missione sarà tutt'altro che facile per la squadra allenata da Nicolas Zanco. Caserta è infatti prima in classifica a punteggio pieno, ha il miglior attacco del campionato e la seconda miglior difesa del torneo. "Non c'è tempo per rimuginare al passo falso con Ferrara – ha detto coach Zanco (nella foto) nella conferenza stampa della vigilia -: il calendario è talmente fitto che dobbiamo avere subito la testa sulla partita successiva.

