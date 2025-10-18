Non ce l’ha fatta Paolo Piccolo | un anno fa il pestaggio nel carcere

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo dodici mesi di sofferenza, si è spento nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino Paolo Piccolo, il detenuto di 26 anni vittima di un pestaggio nel carcere di Bellizzi Irpino nell’ottobre del 2024. Un anno di lotta silenziosa, iniziato la notte del 24 ottobre 2024, quando il giovane fu brutalmente aggredito all’interno della sezione “Primo piano destro” del penitenziario. Bastonate, colpi violenti, ferite profonde: le conseguenze furono devastanti. Fratture multiple, un polmone perforato, gravi traumi cranici. Da allora, Piccolo non si era mai più ripreso, restando in uno stato vegetativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

