Non basta l’Appendino per Giuseppe Conte anche guai finanziari in famiglia Vicina al fallimento la Sorelle Fontana della fidanzata Olivia servono tanti soldi
Se nel M5s di cui è presidente in attesa di quasi certa riconferma Giuseppe Conte ha i suoi guai dopo le polemiche dimissioni di Chiara Appendino dalla vicepresidenza del movimento, quando a sera torna a casa dalla sua compagna Olivia Paladino il poveretto non cambia spartito. Anche lì, a pochi passi dalla centralissima via del Corso, i guai non mancano e sono perfino più sostanziali, perché riguardano le finanze della famiglia acquisita. L’ultima grana arriva dalle Sorelle Fontana, lo storico marchio di moda che fu simbolo del made in Italy e della Dolce vita negli anni Cinquanta, poi acquistato nel 1992 insieme al punto vendita di via della Fontanella Borghese dal suocero di Conte, Cesare Paladino. 🔗 Leggi su Open.online
