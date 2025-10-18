Nola 4 giovani vanno a casa di una disabile per insultarla e lanciarle pietre | denunciati

Teleclubitalia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza gratuita ha scosso la quiete di San Paolo Belsito, piccolo centro del Nolano.   Un 19enne e tre minorenni, tra i 15 e i 17 anni, sono entrati nel giardino di una donna con problemi psichici, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

