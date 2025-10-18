Noi sospesi tra leggerezza e vertigine Il bell’esordio di Leonardo San Pietro
«Non mi piace l’etichetta “generazionale”. La mia intenzione era quella di cogliere un momento storico in cui siamo rimasti tutti senza certezze. Viviamo un presente contratto». Con «Festa con casuario» (Sellerio), il 28enne torinese Leonardo San Pietro firma uno degli esordi più sorprendenti dell’anno, entrando nella terna dei vincitori del Premio Mondello 2025, accanto ad Anna Mallamo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Noi, sospesi tra leggerezza e vertigine. Il bell’esordio di Leonardo San Pietro - Una festa di universitari, un casuario, micidiale pennuto tropicale: la paura, l’attrazione, il senso d’invincibilità che s’infrange sulla realtà ... gazzettadelsud.it scrive