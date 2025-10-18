Noi del Rione Sanità la nuova serie tv arriva su Rai1 | data di inizio cast e anticipazioni
C’è grande attesa per Noi del Rione Sanità, nuova fiction Rai tratta da una storia vera: quella di Don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità di Napoli. Scopriamo insieme chi fa parte del cast, la trama e quando andrà in onda in tv. Noi del Rione Sanità: la trama della nuova serie Rai. Carmine Recano è il protagonista di una nuova fiction Rai dal titolo ‘ Noi del Rione sanità ‘. L’attore interpreterà Don Giuseppe Santoro, un personaggio ispirato alla figura di Don Antonio Loffredo che nel 2006 come parroco del Rione Sanità, fondò una cooperativa sociale per aiutare gli abitanti del quartiere. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
