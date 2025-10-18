Nodo di Rastignano il video dell' inaugurazione
Taglio del nastro con le autorità: il capo di Gabinetto metropolitano, Stefano Mazzetti, i sindaci di Pianoro, Luca Vecchiettini, e San Lazzaro di Savena, Marilena Pillati, l’assessora regionale alla Mobilità e Ambiente, Irene Priolo e il sindaco metropolitano, Matteo Lepore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
NODO DI RASTIGNANO... EMERGENZA Caro Direttore sabato 18 ottobre ci sarà l’inaugurazione del tratto stradale Nodo di Rastignano, opera attesa da parecchi anni per migliorare la viabilità e il collegamento tra Pianoro e Bologna. Ci auguriamo che decon - facebook.com Vai su Facebook
Aperto il Nodo di Rastignano: nuovo collegamento tra Bologna e l’Appennino | FOTO e VIDEO - Dopo trent’anni di attesa inaugurata l’opera che collega la Fondovalle Savena alla zona est della città. Riporta bolognatoday.it
Il Nodo di Rastignano è 'sciolto', inaugurato l’ultimo tratto: quando l’apertura? - Il lotto va a completare la variante alla SS65 della Futa, una infrastruttura attesa da 50 anni, cruciale per il collegamento della valle del Savena con la zona est della città di Bologna e il nodo au ... Da msn.com
Aperto a Bologna l'ultimo lotto del Nodo di Rastignano - Aperto il secondo e ultimo lotto del Nodo di Rastignano, opera stradale alle porte di Bologna, nella periferia est, attesa da oltre 30 anni, che completa la variante alla statale 65 della Futa. Secondo ansa.it