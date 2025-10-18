Taglio del nastro con le autorità: il capo di Gabinetto metropolitano, Stefano Mazzetti, i sindaci di Pianoro, Luca Vecchiettini, e San Lazzaro di Savena, Marilena Pillati, l’assessora regionale alla Mobilità e Ambiente, Irene Priolo e il sindaco metropolitano, Matteo Lepore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nodo di Rastignano, il video dell'inaugurazione