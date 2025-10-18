Washington, 18 ottobre 2025 – Nessun trono, nessuna corona, nessun re. Con queste parole si presenta No Kings, una campagna di mobilitazione nata negli Stati Uniti per contrastare quella che i promotori definiscono una crescente deriva autoritaria da parte del presidente Donald Trump, e che oggi sfilerà in moltissime città. Nessuna forma di militanza partitica, nessun riferimento diretto a sigle tradizionali: l’obiettivo è politico, ma trasversale. La parola d’ordine è netta: fermare ogni tentativo di concentrazione del potere nelle mani di una sola figura. Ma nonostante l'apartitismo, non manca il sostegno di importanti figure politiche, come Hillary Clinton, Kamala Harris e Nancy Pelosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - No Kings: perché negli Stati Uniti stanno scendendo in piazza contro Trump