No alle nuove Indicazioni Nazionali il PD in piazza | La scuola resti un bene comune spazio di crescita libertà e cittadinanza

Orizzontescuola.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Partito Democratico, ha preso parte alla mobilitazione nazionale organizzata dal Tavolo Nazionale per la Scuola Democratica. Una presenza, la sua, che si è inserita nel quadro di una protesta ampia, articolata in diverse città, contro il documento sulle Indicazioni Nazionali 2025 proposto dal Ministero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

