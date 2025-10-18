Nintendo rivoluziona il passato | il brevetto che riporta il Dual Screen del DS su Switch 2

Secondo un recente documento brevettuale, Nintendo avrebbe messo a punto un innovativo sistema di visualizzazione capace di ricreare l’esperienza del celebre dual screen del Nintendo DS su un unico dispositivo moderno. L’obiettivo è chiaro: riportare il fascino della console del 2004 in una nuova veste tecnologica, compatibile con la futura Switch 2. Il brevetto descrive tre modalità di utilizzo principali, pensate per adattarsi a diversi tipi di gioco e alle esigenze di ciascun giocatore. Modalità Dual Screen (Parent Screen Child Screen). La prima opzione riproduce fedelmente la classica esperienza del DS. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Nintendo rivoluziona il passato: il brevetto che riporta il Dual Screen del DS su Switch 2

News recenti che potrebbero piacerti

Il rivoluzionario RPG strategico a turni ritorna con grafica migliorata, nuovi dialoghi e un gameplay ottimizzato! FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles è disponibile ora per #NintendoSwitch2 e #NintendoSwitch! Guida la tua squadra: - X Vai su X

Leggende Pokemon: Z-A rivoluziona il sistema di combattimento della serie introducendo le battaglie in tempo reale! Una nuova esclusiva per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 dal 16 ottobre https://go.everyeye.it/HkXtDg In Leggende Pokémon: Z-A - facebook.com Vai su Facebook

I giochi per Nintendo 3DS su Switch 2 potrebbero beneficiare dell'accessorio a doppio schermo mostrato in un nuovo brevetto - Per soddisfare i fedelissimi di DS e 3DS, un componente aggiuntivo potrebbe moltiplicare il numero di scher ... Riporta notebookcheck.it

Switch 2: in arrivo Obiettivi e Punti Rewards? Lo suggerisce un brevetto di Nintendo - Contrariamente a quanto ribadito nei mesi scorsi da Nintendo, sembra proprio che Trofei e Obiettivi siano destinati ad arrivare su Switch 2. Si legge su everyeye.it