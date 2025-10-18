Night club di Viterbo chiuso dopo lite con feriti | Locale frequentato da pregiudicati sicurezza a rischio
Chiuso il night club al Poggino (Viterbo) dopo la violenta lite tra due clienti, che hanno riportato lesioni e ferite per venti e trenta giorni. Da ieri, 17 ottobre, quando la polizia ha eseguito il provvedimento, sospensione dell'attività per quindici giorni.Night club chiusoDurante. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Approfondisci con queste news
, Sabato 12 Ottobre 2002 Bali: attentati terrroristici in due night club della zona turistica di Kuta, oltre 200 morti e 300 feriti Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+12+ottobre&fyi=2&ut - facebook.com Vai su Facebook
Viterbo: night club chiuso dopo lite violenta tra due clienti - Dopo la violenta lite tra due clienti, il questore ha chiuso il night club del Poggino per 15 giorni. Segnala civonline.it
Sospesa l’attivita’ di un night club per motivi di sicurezza pubblica - NewTuscia – VITERBO – Nella giornata di ieri personale della Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di chiusura ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ne ... Secondo newtuscia.it
Noto night club di Roma chiuso: scoperta casa di prostituzione mascherata da associazione culturale - Chiuso a Roma un night club al centro di un’inchiesta per sfruttamento della prostituzione: sospensione per 60 giorni, revoca definitiva della licenza ... Come scrive ilquotidianodellazio.it