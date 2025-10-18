Niente senso unico alternato sul ponte tra Gorle e Scanzo cantiere rimandato
L’ANNUNCIO. Era previsto da lunedì 20 ottobre per finire i lavori. Ma la Provincia ha revocato l’ordinanza: «I bus non riuscirebbero a passare con il cantiere». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
