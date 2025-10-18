niente rischiose patrimoniali e tanta prudenza la manovra vista da zecchini

In questo ciclo europeo di preparazione di programmi di bilancio Francia e Italia si trovano accomunati dal problema di perseguire strategie di stabilizzazione delle finanze pubbliche in presenza di forti venti contrari e partendo da posizioni finanziarie non troppo distanti. Incessanti sono le pressioni per un ampliamento della spesa per il welfare, specialmente sanità e pensioni, per incrementare il reddito disponibile delle famiglie, e per sostenere la crescita attraverso impulsi agli investimenti. Al tempo stesso, i persistenti disavanzi di bilancio e l’aver accumulato un ingente debito pubblico inducono a riportare entrambi su livelli di maggiore sostenibilità, indipendentemente dagli obblighi di aggiustamento assunti col nuovo Patto di Stabilità con l’Ue. 🔗 Leggi su Formiche.net

