Niente retorica e tanta visione senza deficit
Per una volta l'opposizione tace. E quando parla, persino Landini - non certo noto per slanci amorosi verso il governo -, ammette suo malgrado che la legge di bilancio "va nella direzione giusta". Non è un'illusione, né una tregua ideologica. È il riconoscimento, tardivo ma inevitabile, che questa è una manovra che sta in piedi. E che prova a far camminare l'Italia con scarpe buone, pur vestendosi con gli abiti stretti dei vincoli europei, della crescita debole e del debito pubblico monstre. Il governo Meloni, con il ministro Giancarlo Giorgetti in cabina di regia, ha confezionato un provvedimento che ha un merito raro nel panorama italiano: fa i conti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
