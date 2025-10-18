Niente missili e sanzioni e un accordo da trovare con Putin | come è andato davvero l’incontro tra Trump e Zelensky

Un incontro « teso ». In cui Donald Trump è stato « duro ». E ha detto chiaramente che al momento non è intenzionato a fornire i Tomahawk all’Ucraina. A descrivere il dietro le quinte del faccia a faccia fra Trump e Volodymyr Zelensky è Axios. Il dialogo si è concluso bruscamente dopo due ore e mezza. «Penso che abbiamo finito. Vediamo cosa succede la prossima settimana», ha detto Trump. Riferendosi al suo prossimo faccia a faccia con Vladimir Putin a Budapest. Mentre gli europei presenti all’incontro sono rimasti perplessi per l’atteggiamento del presidente Usa. Trump: Né sì né no. Nel corso del colloquio fra Zelensky e i leader europei il primo ministro britannico Keir Starmer ha proposto di collaborare con gli Stati Uniti per elaborare un piano di pace per l’Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

