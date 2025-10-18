Nicoletti mette ordine nella difesa | Ascoli siamo un gruppo coeso

Le geometrie difensive dell’Ascoli possono prendere forma grazie ad un ottimo esecutore come Manuel Nicoletti. La coppia di centrali, composta dal 26enne di Catanzaro e da Marcos Curado, costituisce uno dei veri punti di forza della formazione del Picchio. "Voglio ringraziare la gente per l’entusiasmo che si è venuto a creare – afferma Nicoletti -. Stiamo continuando a lavorare per creare un gruppo coeso. C’è un clima positivo in vista della trasferta di Carpi. Sarà una gara molto difficile contro un avversario aggressivo che è reduce da due vittorie di fila. Mi trovo bene sia nel giocare come centrale che nei panni di terzino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

