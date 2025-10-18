Nicoletti mette ordine nella difesa | Ascoli siamo un gruppo coeso
Le geometrie difensive dell’Ascoli possono prendere forma grazie ad un ottimo esecutore come Manuel Nicoletti. La coppia di centrali, composta dal 26enne di Catanzaro e da Marcos Curado, costituisce uno dei veri punti di forza della formazione del Picchio. "Voglio ringraziare la gente per l’entusiasmo che si è venuto a creare – afferma Nicoletti -. Stiamo continuando a lavorare per creare un gruppo coeso. C’è un clima positivo in vista della trasferta di Carpi. Sarà una gara molto difficile contro un avversario aggressivo che è reduce da due vittorie di fila. Mi trovo bene sia nel giocare come centrale che nei panni di terzino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
IN VENDITA Da oggi giovedì 16 ottobre ore 10:00 per: “ ” – Un racconto teatrale intenso e travolgente - diretto da Giancarlo Nicoletti - a metà strada tra confessione e sogno, in cui Alessandro Haber si mette a nu - facebook.com Vai su Facebook
INTERVENTO DEI TECNICI DEL COMUNE PER METTERE IN SICUREZZA ALBERO PERICOLANTE NEL BORGO PICCIANO A, CONSIGLIERE COMUNALE ANGELINO (MATERA NEL CUORE) RINGRAZIA SINDACO NICOLETTI E ASSESSORE ALL’AMBIE - X Vai su X
Nicoletti mette ordine nella difesa: "Ascoli, siamo un gruppo coeso" - Le geometrie difensive dell’Ascoli possono prendere forma grazie ad un ottimo esecutore come Manuel Nicoletti. Da sport.quotidiano.net
Ascoli miglior difesa europea, Nicoletti: "Numeri straordinari, rosa profonda e con alternative" - Costantino Nicoletti è stato ospite nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre. Segnala tuttomercatoweb.com