Nhow Roma siamo stati nell' hotel più irriverente della Capitale

Un hotel dove si canta in ascensore, si brinda tra marmi e neon e una Venere con occhiali da sole accoglie gli ospiti: benvenuti nel mondo visionario di nhow Roma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nhow Roma, siamo stati nell'hotel più irriverente della Capitale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nhow Roma, siamo stati nell'hotel più irriverente della Capitale - Un hotel dove si canta in ascensore, si brinda tra marmi e neon e una Venere con occhiali da sole accoglie gli ospiti: benvenuti nel mondo visionario di nhow Roma ... Scrive vanityfair.it