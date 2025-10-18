Neurochirurgia due specializzandi ferraresi vincono il concorso di microsuture vascolari
Importante riconoscimento per la Scuola di specializzazione in Neurochirurgia dell’Università di Ferrara. I medici specializzandi Lorenzo Baronio e Michele Picciocchi hanno conquistato i tre premi in palio in occasione del primo Simposio nazionale sull’Anastomosi Microvascolare ‘My Beautiful. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
