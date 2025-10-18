Netflix con la serie tv Boots continua a produrre e diffondere spazzatura woke al proprio pubblico e ai bambini | il Pentagono è furibondo
Al Pentagono, sede del Ministero della Difesa degli Stati Uniti, non è affatto piaciuta l’ultima produzione di successo Netflix “Boots”, dramma militare ispirato al memoir “The Pink Marine” di Greg Cope White, che racconta la storia di un adolescente omosessuale arruolato nei Marines negli Anni 90. In una dichiarazione diffusa a Entertainment Weekly, il portavoce del Pentagono Kingsley Wilson ha affermato che “sotto la guida del presidente Trump e del segretario Pete Hegseth, le forze armate statunitensi stanno tornando a ristabilire l’etica del guerriero. I nostri standard sono d’élite, uniformi e neutri rispetto al sesso, perché il peso di uno zaino o di un essere umano non si preoccupa se sei uomo, donna, gay o etero”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
