Netanyahu | fine guerra con disarmo Hamas

22.00 Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che la guerra con Hamas finirà una volta completata la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco in corso a Gaza che prevede il disarmo di Hamas. La seconda fase "comprende anche il disarmo di Hamas, o più precisamente la smilitarizzazione della striscia di Gaza, e prima ancora la confisca delle armi di Hamas", ha detto il leader israeliano. "Quando questo sarà stato fatto con successo, spero in modo semplice, ma altrimenti, nel modo più difficile, allora la guerra finirà". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it