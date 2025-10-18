Netanyahu | Valico di Rafah resta chiuso

18.30 Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato che il valico di Rafah,al confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, "resti chiuso fino a nuovo avviso". Lo rende noto l'ufficio del primo ministro che poco prima riferiva di aver avuto conferma dall'Organizzazione mondiale della sanità che il valico sarebbe stato aperto lunedì per il trasferimento di malati e feriti. Anche l'ambasciata palestinese al Cairo aveva informato dell'apertura di Rafah lunedì per consentire ai gazawi che si trovano in Egitto di tornare a Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

