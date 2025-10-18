Netanyahu | Mi ricandiderò alle elezioni del 2026

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che si candiderà alle elezioni del novembre 2026 e che si aspetta di vincerle. Intervenuto in un programma su Channel 14, a Netanyahu è stato chiesto se intendesse candidarsi per un altro mandato. «Sì», ha risposto. Alla domanda se si aspettasse di vincere, il leader ha risposto: "Sì». Come leader del Likud, il più grande partito di destra. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Netanyahu: "Mi ricandiderò alle elezioni del 2026"

News recenti che potrebbero piacerti

Netanyahu: "Mi ricandiderò alle elezioni del 2026" - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che si candiderà alle elezioni del novembre 2026 e che si aspetta di vincerle. Come scrive msn.com

Israele, Netanyahu si ricandiderà nel 2026 - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che si candiderà alle elezioni del novembre 2026 e che si aspetta di vincerle. Segnala avvenire.it

Netanyahu e la scommessa del voto, con l’accordo la popolarità è risalita - I rumori della guerra non si sono ancora del tutto spenti, ma dopo la svolta di questi giorni Netanyahu guarda al suo futuro politico. Come scrive ilmessaggero.it