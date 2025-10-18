Nessun gol e poche emozioni in Lecce-Sassuolo

Al Via del Mare finisce 0-0 la sfida tra i giallorossi e i neroverdi LECCE - Al Via del Mare tra Lecce e Sassuolo vince la noia. Nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie A 20252026, infatti, le due formazioni non vanno oltre un pareggio a reti bianche senza grandi emozioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

