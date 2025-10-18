Nerviano Medical Sciences Tutti con il fiato sospeso in attesa dell’incontro al Mimit
Cresce la preoccupazione per il Nerviano Medical Sciences: nuova audizione in Regione in attesa del tavolo al Ministero. "C’è molta preoccupazione. Il centro ricerche va salvaguardato": così la consigliera regionale del M5S Paola Pizzighini ha sintetizzato il clima emerso durante la nuova audizione in Commissione Attività Produttive dedicata al polo di ricerca oncologica di via Pasteur, fiore all’occhiello della ricerca farmaceutica lombarda, che si trova in un momento di forte incertezza: la proprietà, il fondo cinese Pag, ha annunciato 73 licenziamenti, mentre si fa sempre più concreta l’ipotesi di una vendita del ramo NerPharma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
