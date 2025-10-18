Nervi saldi e un super Copeland | la Valtur supera Milano in un soffertissimo overtime

BRINDISI - La Valtur Brindisi vince all'overtime (79-80) una partita infinita e soffertissima al PalaLido di Milano, contro la Weegreenit Urania. Decisiva la freddezza e la lucidità mantenuta dagli uomini di coach Bucchi nel palpitante finale punto a punto. La giocata della vittoria è stata la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche questi approfondimenti

È il momento della verità per GT4 e TCR: le salite e le discese dell’Algarve metteranno alla prova riflessi, strategie e nervi saldi. Chi conquisterà Portimão? Segui la diretta ora su YouTube @ACISportTVOfficial https://www.youtube.com/watch?v=yyMNMGc - facebook.com Vai su Facebook

Nervi saldi e lungimiranza: così l’Italia potrà giocare un ruolo per Gaza - X Vai su X

Nervi saldi nella corsa allo scudetto - La Juventus vincente sull'Inter, in due settimane, ha recuperato cinque punti alla Roma, che ha acchiappato in ... Si legge su ilmanifesto.it

Dazi: Fontana, nervi saldi e trattare, Usa non puo' rinunciare a rapporto con Ue - "Penso che sui saldi l'importante sia mantenere i nervi saldi, come quando si gioca a poker, perche', in un'analisi geopolitica, non credo che ci sia, non ... Lo riporta ilsole24ore.com