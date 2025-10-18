Nervi saldi e un super Copeland | la Valtur supera Milano in un soffertissimo overtime

Brindisireport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Valtur Brindisi vince all'overtime (79-80) una partita infinita e soffertissima al PalaLido di Milano, contro la Weegreenit Urania. Decisiva la freddezza e la lucidità mantenuta dagli uomini di coach Bucchi nel palpitante finale punto a punto. La giocata della vittoria è stata la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

